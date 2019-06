Adiconsum: apprezzamento al ddl per il contrasto all'obsolescenza programmata dei beni di consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il termine di obsolescenza programmata si intende quell'escamotage adottato dai produttori/costruttori di costruire prodotti funzionanti per un periodo prefissato, al termine del quale il consumatore messo di fronte alla scelta se riparare il bene o acquistarlo nuovo, a volte si trova costretto a scegliere quest'ultima opzione". Lo ha fatto sapere Adiconsum in audizione alla X Commissione del Senato sul ddl n. 615 per il contrasto all'obsolescenza programmata dei beni di consumo. Nel merito Adiconsum ha dichiarato di condividere le finalità del disegno di legge e ha proposto alcune integrazioni per migliorare il testo per una maggiore tutela del consumatore. "Di obsolescenza programmata - ha proseguito Adiconsum - si è cominciato a parlare in occasione dell'entrata in vigore della garanzia legale di conformità che insiste su tutti i beni di consumo e che dura 24 mesi. Molti prodotti elettrici o elettronici presentano infatti problematiche in corrispondenza proprio della fine del periodo di garanzia legale. Alcuni parlamentari hanno presentato un disegno di legge, il n. 615, per modificare il Codice del Consumo nella parte relativa alla garanzia dei beni di consumo ed hanno audito, in maniera informale, i rappresentanti del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, tra cui Adiconsum. In merito al ddl abbiamo espresso parere favorevole nel disciplinare con urgenza il fenomeno dell'obsolescenza programmata che arreca danni ai consumatori, ne sosteniamo e ne condividiamo le finalità e proponiamo le seguenti integrazioni/modifiche". (segue) (Ren)