Adiconsum: apprezzamento al ddl per il contrasto all'obsolescenza programmata dei beni di consumo (2)

- "In particolare - ha precisato Adiconsum - all'art. 2, sui diritti dei consumatori, e all'art. 4, sugli obblighi generali, proponiamo di integrare le modifiche apportate dal ddl inserendo anche la data di inizio e fine produzione del prodotto. All'art. 8, comma 4-bis , in materia di Cncu, Consiglio nazionale Consumatori e Utenti, proponiamo di inserire la possibilità per il Consiglio di svolgere l'attività di vigilanza e di controllo in merito alle tecniche di obsolescenza programmata, avvalendosi dell'ausilio delle Autorità proposte ai controlli: Guardia di Finanza, Agenzia, Dogane e Monopoli di Stato. All'art. 9, sulle sanzioni, proponiamo di aggiungere il comma 3 specificando che gli importi derivanti dalle sanzioni vadano quali fondo di supporto al Cncu per le iniziative di vigilanza e controllo". In fine Adiconsum ha fatto sapere di condividere gli altri articoli del disegno di legge n. 615. (Ren)