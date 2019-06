Aerospazio: Asi, presentate prime immagini scattate dal satellite Prisma

- L’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha presentato oggi in anteprima le immagini catturate dal satellite Prisma grazie al sensore iperspettrale realizzato da Leonardo, nel quadro del Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio attualmente in corso a Le Bourget. Stando alle informazioni diffuse, il satellite è stato lanciato in orbita lo scorso 22 marzo, e ha preso un gran numero di immagini in Italia, Perù e Iraq. Di proprietà dell’Asi e realizzato da un’associazione temporanea di imprese guidata da Ohb Italia e Leonardo, Prisma è il primo sistema di osservazione terrestre sviluppato in Europa capace di compiere un'analisi chimico-fisica dei territori osservati attraverso il sensore iperspettrale. Quest’ultimo, che permette al satellite di orientarsi nello spazio e puntare l'occhio iperspettrale su una zona precisa, è stato realizzato da Leonardo negli stabilimenti di Campi Bisenzio, mentre il pannello solare che genera l’energia necessaria al funzionamento del satellite è stato assemblato a Nervino. (segue) (Frp)