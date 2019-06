Aerospazio: Asi, presentate prime immagini scattate dal satellite Prisma (2)

- Secondo quanto riportato dalla stampa, il sensore iperspettrale consente di avere informazioni sullo stato dell'ambiente monitorato, come ad esempio la qualità delle acque e la situazione idrogeologica dei territori. “L’arrivi della tecnologia iperspettrale è stato preziosissimo”, ha detto il coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, Luigi Pasquali, a margine della presentazione. Quest’ultimo, anche amministratore delegato di Telespazio, ha anche ricordato che, sebbene il sensore di Prisma non sia l'unico al mondo, la capacità iperspettrale in orbita è al momento molto ridotta. "Essere presenti in questo settore è fondamentale per noi, visto che ci aspettiamo un’ulteriore crescita nel prossimo futuro”, ha aggiunto Pasquali, sottolineando il ruolo che Leonardo potrebbe giocare nel quadro dell’arricchimento della costellazione Copernicus attualmente in corso di valutazione da parte dell’Ente spaziale europeo (Esa). (Frp)