Kosovo: partito Ldk, non disposti a far cadere governo con voti Lista serba

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) non è disposta a usufruire dei voti della Lista serba per far cadere il governo del premier Ramush Haradinaj. A chiarirlo è stato il vice leader del maggiore partito di opposizione in Kosovo, Lutfi Haziri, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". Secondo Haziri, la mozione di sfiducia contro il governo è stata concepita senza i voti della Lista serba, ma solamente dai rappresentanti albanesi dei partiti Ldk, Movimento Vetvendosje e Partito socialdemocratico (Psd). "Dobbiamo lavorare anche con altri gruppi politici della maggioranza al fine di raggiungere il numero per votare la mozione. Dopo che raggiungeremo i 61 voti ciascuno ha il diritto di voto", ha dichiarato Haziri. Il leader del Psd Shpend Ahmeti ha intanto confermato il suo sostegno all'Ldk nel tentativo di far cadere il governo Haradinaj, chiedendo tuttavia al leader Isa Mustafa "assicurazioni" sul fatto che non formerà un governo con il Partito democratico del Kosovo (Pdk). (segue) (Kop)