Cipro: presidente Anastasiades, da Ue serve posizione "più forte" contro Turchia

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha auspicato che il prossimo Consiglio europeo, in programma il 20 e 21 giugno, sia un'occasione per inviare "un messaggio più forte" sull'inammissibilità delle esplorazioni non autorizzate nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. La stessa richiesta è stata fatta in precedenza dal premier greco Alexis Tsipras, il quale ha avuto sul tema un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. "Sono ottimista almeno sul fatto che l'Ue invierà un messaggio più forte (nei confronti di Ankara) rispetto a quanto fatto fino ad ora. Il nostro obiettivo, e credo che dopo il summit anche dei sette paesi dell'Europa meridionale, è che ci sarà una posizione più forte dell'Ue", ha dichiarato Anastasiades citato da un comunicato stampa della presidenza cipriota. Cipro e Grecia sono allarmate dopo che la Turchia ha inviato l'unità navale Fatih a largo della Zee cipriota ritenendo di avere diritto ad effettuare esplorazioni e perforazioni energetiche nell'area. Un'altra nave turca, Yavuz, è attesa nella Zee cipriota nei prossimi giorni. (Res)