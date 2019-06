Brasile: Gustavo Montezano nominato nuovo presidente Bndes (2)

- L'ex presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Joaquim Levy, ha inviato domenica 16 giugno una lettera al ministro dell'Economia, Paulo Guedes, chiedendo di essere allontanato. "Ho chiesto al ministro dell'economia le mie dimissioni dalla Bndes. La mia aspettativa è che accetti. Ringrazio il ministro per l'invito a servire il mio paese e auguro tanta fortuna per l'approvazione delle riforme", affermava Levy. Secondo il "Financial Times", le dimissioni del presidente della Bndes, Joaquim Levy, sono un segnale grave e "possono spaventare gli investitori che temono un ritorno dell'intervento statale nell'economia". (segue) (Brb)