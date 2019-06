Brasile: Gustavo Montezano nominato nuovo presidente Bndes (3)

- Lo scorso sabato infatti il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, aveva detto di aver messo una taglia sulla testa di Levy dopo che questi si era rifiutato di revocare la nomina dell'avvocato Marcos Barbosa Pinto per la carica di amministratore del settore mercati di capitale della Bndes, che amministra un portafoglio superiore a 100 miliardi (23 miliardi di euro). "Ho detto a Levy, licenzia questa persona o io licenzio te senza passare per il ministro Guedes", aveva affermato Bolsonaro alla stampa prima di partire per un evento pubblico. Barbosa Pinto è stato capo della segreteria del presidente della Bndes, Demian Fiocca, nominato dall'allora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Brb)