Sanità Lazio: Simeone (FI), bene ospedale Castelli, si esporti stesso modello a Formia e Sora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero vivamente che il modello dell'ospedale dei Castelli possa essere esportato anche a Formia e a Sora. Prendo atto dell'apertura in grande stile del nuovo nosocomio e delle parole dell'assessore D'Amato. Io credo che questo possa costituire un punto di avvio di una nuova fase, solo se il modello dei Castelli verrà duplicato in altre realtà del Lazio”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. “Penso innanzitutto al Policlinico del Golfo – prosegue Simeone –. Occorre ripetere l'esperienza positiva di Ariccia anche in altri territori del basso Lazio, a cominciare da Formia. Il Policlinico è fondamentale per Formia e per tutto il comprensorio del sud pontino. La sua realizzazione risponderebbe ad un'esigenza non più rinviabile che consiste nel creare un ospedale più moderno rispetto al Dono Svizzero, innovativo e strutturalmente all'avanguardia. Allo stesso tempo considero necessario potenziare i servizi dell'attuale nosocomio formiano. Abbiamo una risonanza magnetica che non nonostante l'annuncio dell'Asl a distanza di 4 mesi fatica ad entrare in funzione. Infine auspico che l'operazione eseguita per i Castelli romani possa replicarsi anche a Sora, dove si attende da tempo il piano di restyling e l'ammodernamento delle strutture. Dall'amministrazione regionale attendiamo che dagli annunci si passi finalmente ai fatti anche in queste due realtà del Lazio meridionale", conclude.(Com)