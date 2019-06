Cinema America: gruppo Pd in Assemblea capitolina con maglietta amaranto, "è il momento dell'antifascismo militante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema America arriva in Assemblea capitolina. In solidarietà ai ragazzi aggrediti a Trastevere perché indossava una maglietta del Cinema America, questo pomeriggio i consiglieri del PD si sono presentati in consiglio comunale con la t-shirt amaranto dei ragazzi di piazza San Cosimato. "Vogliamo lanciare un grido di allarme dal Campidoglio, che arrivi con forza al prefetto, al questore e al tavolo per l'ordine e la sicurezza della Provincia di Roma. Vogliamo che tutte le forze dell'ordine spingano sull'acceleratore per debellare la piaga che affligge Roma con episodi di violenza di stampo fascista e razzista che ultimamente si stanno ripetendo con troppa frequenza nella capitale di Italia. Ora, il ministro Salvini dica chiaramente da che parte sta: a difesa della Costituzione della Repubblica o in cerca di consensi per il suo partito? A tutti i militanti e a tutti i progressisti, in attesa che le istituzioni facciano il loro dovere, lancio questo appello: è il momento dell'antifascismo militante, dobbiamo diventare noi stessi difensori dei valori che hanno fondato la Repubblica italiana antifascista", ha dichiaro in una nota il capogruppo dem Giulio Pelonzi. (xcol4)