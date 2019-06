Speciale difesa: Ue, Consiglio adotta conclusioni su biosicurezza

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi una serie di conclusioni sulla "biosicurezza: un concetto globale con un approccio unitario". Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. A livello pratico, la biosicurezza è generalmente intesa come la gestione e le misure fisiche volte a ridurre il rischio di malattie transfrontaliere degli animali (Tad). Più in generale, è un approccio strategico e olistico alla gestione dei rischi rilevanti. Un elevato livello di biosicurezza è essenziale per la protezione del territorio dell'Ue contro l'introduzione e la diffusione di malattie degli animali, molte delle quali possono avere conseguenze devastanti non solo per il settore agricolo ma per la società nel suo insieme. Nelle sue conclusioni, il Consiglio sottolinea con forza il ruolo chiave della biosicurezza nell'affrontare le attuali minacce come la peste suina africana e l'afta epizootica e sottolinea l'importanza del coinvolgimento e della cooperazione di tutti i settori e attori pertinenti, compresi non solo gli agricoltori e altri detentori di animali ma anche, ad esempio, trasportatori e cacciatori. A tal fine, il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione europea a garantire una sufficiente capacità di biosicurezza e adeguate risorse finanziarie a livello nazionale e dell'Ue. Le conclusioni evidenziano inoltre i rischi posti dal fattore umano e il ruolo delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione nel mitigare tali rischi. (Beb)