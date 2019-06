Algeria: generale Gaid Salah, Costituzione unica garanzia per uscire dalla crisi

- Il percorso costituzionale è l'unica garanzia per uscire dalla crisi attuale in corso in Algeria. Lo ha detto oggi il capo di Stato maggiore dell'Esercito algerino, Ahmed Gaid Salah, in occasione di una visita di lavoro presso la terza regione militare di Bechar, nell'ovest del paese. "La Costituzione è stata adottata dal popolo e chi dice che la volontà del popolo è al di sotto della Costituzione vuole distruggere il paese per costruire uno Stato a loro misura", ha affermato Gaid Salah. Nel suo intervento, il generale ha aggiunto: "Alla guida dell'esercito c'è una dirigenza patriottica che lavora per costruire uno Stato di diritto". "Quando l'esercito stava mettendo in sicurezza le frontiera dalla minaccia del terrorismo, i membri della banda ne hanno approfittato per sottrarre denaro al popolo", ha concluso. (Ala)