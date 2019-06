Difesa: Fiorini (FI), Made in Italy ha ruolo fondamentale

- La deputata di Forza Italia, Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive, ha osservato che "il Made in Italy eccelle ed ha un ruolo fondamentale anche nel settore della difesa, come dimostra il successo delle nostre aziende al Salone dell'aeronautica e dello spazio di Le Bourget, nei pressi di Parigi". A margine dell'evento francese la parlamentare azzurra ha aggiunto: "Sono tanti i settori e gli ambiti dove la tecnologia e il know how italiani possono trovare applicazione, come ad esempio i droni per la sorveglianza militare e civile, utili per la sicurezza e in occasione di calamità. L'industria italiana in campo aeronautico e spaziale, e non solo, - ha continuato - può contare su aziende leader a livello internazionale, a cominciare dal nostro gioiello Leonardo, ma anche su tante piccole e medie imprese dell'indotto, forti ad esempio nella componentistica e nella ricerca. Filiere, dunque, che nel loro insieme sono e possono essere ancora di più uno dei tanti fiori all'occhiello del made in Italy da supportare perché portano sviluppo economico e occupazionale a livello nazionale e locale come quelle operanti in Emilia Romagna".(Com)