Egitto: morte Morsi, portavoce Ohchr chiede indagine “indipendente” (2)

- Nelle scorse ore vi è stato un duro botta e risposta tra l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) e le autorità egiziane a proposito della morte di Morsi. Sarah Leah Whitson, direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa della Ong, ha accusato il governo egiziano di essere responsabile della morte in stato di detenzione del politico egiziano: “Questa notizia terribile era interamente prevedibile, dal momento che governo non ha provveduto a fornire adeguata assistenza medica”, ha spiegato la Whitson, accusando le autorità del Cairo di “negligenza criminale” per “il disumano e crudele imprigionamento, il confinamento solitario, la deprivazione delle visite delle famiglie e le cure mediche”. La risposta del Servizio d’informazione dello Stato egiziano è altrettanto forte: “I tweet della Whitson contengono solo false accuse che confermano la tradizione di Hrw di diffondere falsità”. Secondo le autorità del Cairo, Hrw sta “sfruttando politicamente” la morte di Morsi “in nome dei diritti umani”. Non solo: "La Whitson salta alle conclusioni (...) approfittando della morte di un cittadino egiziano per fare dichiarazioni politiche e accuse criminali infondate, che non hanno alcuna relazione con i diritti umani”, conclude Hrw. (Cae)