Bielorussia-Egitto: incontro presidenti Lukashenko e Al Sisi, focus su cooperazione economica

- La Bielorussia e l’Egitto hanno incrementato gli sforzi per trasformare un rapporto politico di amicizia in una cooperazione economica versatile e reciprocamente benefica. Lo ha affermato oggi il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, in occasione dell’incontro a Minsk con l’omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi. “Non ci sono problemi di alcun tipo fra i nostri due paesi. Non sussistono temi su cui non possiamo confrontarci, ed è importante che abbiamo aumentato gli sforzi per trasformare le relazioni politiche amichevoli in una cooperazione economica versatile e reciprocamente benefica. Oggi abbiamo risultati tangibili e di valore in quest’area”, ha spiegato Lukashenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Belta". Il presidente bielorusso ha menzionato i regolari scambi a livello governativo, parlamentare e di delegazioni imprenditoriali, oltre alla roadmap per la cooperazione bilaterale già attuata. (segue) (Res)