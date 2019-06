Bielorussia-Egitto: incontro presidenti Lukashenko e Al Sisi, focus su cooperazione economica (2)

- Minsk vede la controparte egiziana come un partner importante nel Medio Oriente e in Africa. “Siamo consapevoli e comprendiamo cosa sta succedendo in Egitto e nella regione. Sappiamo che in tutta l’area ci sono elementi di destabilizzazione, dall’Afghanistan al Sudan, e anche oltre”, ha aggiunto Lukashenko. Il presidente bielorusso ha poi sottolineato come al Sisi sia riuscito a “fermare i processi negativi in atto, sostenendo il paese, e ponendolo su un percorso di stabilità. Ciò non è importante solo per noi e i nostri amici, ma per tutta l’intera regione del Medio Oriente e dell’Africa”. (Res)