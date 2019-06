Albania: commissione elettorale contro linea comuni opposizione su amministrative, "stanno commettendo un reato"

- La commissione elettorale centrale (Cec) in Albania ha avvertito oggi i comuni amministrati dall'opposizione di centro destra, guidata da Lulzim Basha, i quali hanno contestato i preparativi in corso per le elezioni amministrative, di "commettere un reato". Nonostante il presidente della Repubblica Ilir Meta abbia annullato la data del 30 giugno per lo svolgimento delle elezioni, la maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama insiste nel voler rispettare quella data, sostenendo che l'atto del capo dello Stato sia avvenuto "in violazione alla Costituzione". Le amministrazioni dei comuni guidati dall'opposizione hanno chiesto che gli spazi pubblici, in cui risiedono le commissioni elettorali di zona, vengano liberati. Una richiesta che a parere della Cec, "va oltre le competenze, i diritti e i doveri stabiliti dalla legge sul potere locale". (segue) (Alt)