Albania: commissione elettorale contro linea comuni opposizione su amministrative, "stanno commettendo un reato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cec ha ritenuto che il decreto del presidente della Repubblica "sia un atto non valido" e oggi ha invitato i comuni "a riflettere ed evitare le azioni che ostacolano l'amministrazione del processo elettorale del 30 giugno, e che violano le competenze e il diritto della Cec e delle commissioni elettorali zonali, a esercitare le proprie funzioni previste dal Codice elettorale e dalla legislazione in vigore". I sindaci del centro destra sostengono invece che "il decreto del capo dello Stato è obbligatorio per tutti" e quindi "non potrà esserci alcuna organizzazione di elezioni". Di seguito, oltre a chiedere che gli ambienti di loro proprietà vengano liberati, stanno anche togliendo gli elenchi degli elettori, pubblicati in luoghi pubblici. (segue) (Alt)