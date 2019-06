Albania: commissione elettorale contro linea comuni opposizione su amministrative, "stanno commettendo un reato" (3)

- Voltana Ademi, sindaco di Scutari, il più grande comune del nord del paese e roccaforte del centro destra, ha dichiarato oggi che "il mio obbligo è quello di fare di tutto per avere il controllo del territorio del comune di Scutari e non permettere nessuna golpe istituzionale da parte delle bande di Rama alla guida della polizia, della prefettura e della commissione elettorale centrale". Ademi ha fatto sapere che "questa mattina un gruppo di persone non identificate ha tentato di entrare con forza negli ambienti del palazzo dello sport", utilizzati sempre durante i processi elettorali dalle commissioni di voto per la fase dello spoglio delle schede. "Quelle persone, sostenute anche dalla polizia di Stato, sono state respinte dalla polizia municipale", ha detto Ademi. (segue) (Alt)