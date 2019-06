Albania: commissione elettorale contro linea comuni opposizione su amministrative, "stanno commettendo un reato" (4)

- Secondo il sindaco di Scutari, "nel pieno rispetto della legge e del decreto del presidente della Repubblica abbiamo chiesto alla Commissione elettorale centrale di liberare gli ambienti di proprietà del comune, offerti alle commissioni di zona. Abbiamo chiesto il sostegno della polizia di Stato, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Con i suoi atti Rama sta minacciando seriamente l'autonomia del potere locale", ha sostenuto Ademi. Momenti di tensioni si sono verificati oggi anche a Tropoja, un altro comune gestito dal centro destra. Un gruppo di persone sono entrate con la forza negli ambienti della commissione di zona, portando via vari materiali destinati al processo elettorale. Non sono mancati anche situazioni di scontri con la polizia intervenuta per prendere controllo degli uffici della commissione. (Alt)