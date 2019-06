Sociale: Battaglia (Pd), Raggi accolga allarme Cgil su assistenza domiciliare e si confronti

- "É un quadro che andrebbe affrontato con la dovuta responsabilità quello che emerge dall'analisi sull'assistenza domiciliare a Roma realizzato dalla Cgil di Roma e del Lazio". Così in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "Responsabilità politica che dovrebbe in automatico tradursi nell'apertura di un tavolo di confronto istituzionale dove affrontare non solo la penuria di risorse economiche disponibili nei Municipi per rispondere ad una domanda sempre più crescente e legata alla cronicità di numerose patologie della terza età, ma anche per porre le basi di una discussione per un nuovo modello di erogazione dei servizi. Responsabilità che ad oggi non c'è, tanto da costringere la Cgil a minacciare quanto prima una mobilitazione con tutti i soggetti interessati. La disabilità torni priorità nell'agenda politica delle istituzioni romane e del Campidoglio: si operi con coscienza nel prossimo assestamento di bilancio per garantire le risorse ai Municipi, per permettere lo scorrimento delle liste di attesa di servizi quali il Saish e il Saisa, per rispondere a quell'integrazione socio-sanitaria che sembra essere sparita nella progettazione degli interventi in barba ai dettami della Legge 328/00 e al principio della presa in carico globale. Si apra un tavolo - ha continuato Erica Battaglia -, si accetti il confronto e non si chiudano le porte sul futuro assistenziale in questa città: massimo ribasso nei servizi alla persona, maxi bandi come nel caso degli ex Aec, depauperamento delle funzioni municipali, spersonalizzazione degli interventi, squalifica dell'assistenza sociale, incertezza sul futuro dei lavoratori e mancate risposte alle famiglie non sono obiettivi condivisibili. Si eviti il collasso del sistema e si accolga l'ennesimo invito - oggi della Cgil - ad aprire un confronto a beneficio della città e dei suoi abitanti maggiormente esposti alle difficoltà assistenziali che la disabilità comporta". (Com)