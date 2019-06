Turchia-Italia: segretario generale Farnesina Belloni in missione ad Ankara

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ambasciatore Elisabetta Belloni, si è recato in missione in Turchia. Lo riferisce la Farnesina su Twitter. L’agenda ad Ankara prevede incontri con il viceministro degli Esteri turco, Sedat Onal, e con il consigliere del presidente Recep Tayyip Erdogan per la politica estera, Ibrahim Kalin. Il focus, precisa la Farnesina, sarà sulla Libia e su altre questioni regionali. (Res)