Imprese: Ad Leonardo Profumo, le difficoltà di Boeing non avranno impatti su di noi

- Le difficoltà che sta attraversando Boeing non avrà impatti su Leonardo perché "noi non siamo coinvolti nel programma 737". Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine del Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Le Bourget, vicino Parigi. "Siamo coinvolti sul 787 che è un programma di grandissimo successo e sul 767 che è un altro programma di grande successo", ha aggiunto Profumo, ricordando che quest'ultimo "è un programma molto datato" e proprio quando ormai sembrava essere terminato "Boeing con grande capacità lo ha rilanciato come trasporto merci e tanker".(Frp)