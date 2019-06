Firenze: la Siae al fianco della Fondazione Zeffirelli per una scuola internazionale delle arti e dello spettacolo

- Alla stampa raccolta ieri nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha proposto di insediare la Fondazione Zeffirelli presso Palazzo San Firenze, dove saranno trasferiti gli arredi della casa di Roma del regista. Il sindaco ha auspicato che lo Stato, le istituzioni e la Società italiana degli autori ed editori sostengano il progetto di una scuola internazionale delle arti e dello spettacolo a lui intitolata e destinata ai giovani. In merito presidente Siae, Giulio Mogol, ha dichiarato: "Zeffirelli era socio Siae dal 1968, quindi da oltre cinquant'anni. Per noi sarà un onore e un motivo di orgoglio partecipare a un progetto che possa portare avanti la sua figura e la sua lezione nelle nuove generazioni, per questo accogliamo l'invito del sindaco e siamo a disposizione per seguire insieme tutti i passaggi necessari a dar vita a questa ambiziosa e bellissima iniziativa". (Ren)