Sport: il 9 novembre torna il 'Valtellina wine trail', tra vigne e botti e passione running

- Si correrà sabato 9 novembre, sulle distanze di 42, 21 e 12 km, il 'Valtellina Wine Trail 2019'. La manifestazione è stata presentata in Regione, alla presenza degli assessori a Giovani e Sport, Martina Cambiaghi, e agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori. Le iscrizioni apriranno il 1° luglio e sono attesi oltre 2.500 trail runner. "Abbiamo voluto ospitare la presentazione della 'Valtellina Wine trail' in Regione Lombardia per sostenere e promuovere questa importante iniziativa che coniuga sport e valorizzazione del territorio in una delle zone più belle della Lombardia. Un evento - ha spiegato l'assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi - rivolto a tutti, sia al mondo dell'agonismo, sia a quello degli appassionati che si distingue per riuscire ad attrarre runner dalle diverse nazioni, contribuendo così a rafforzare l'immagine della Lombardia nel mondo. Nell'ottica di creare un circuito mondiale che leghi tra loro grandi eventi di trail running e turismo enogastronomico, da quest'anno il Valtellina Wine Trail sarà gemellato con la Ribera Run Experience Spagna del 14 settembre e con la Ribera Run Experience Argentina del 14 dicembre. (segue) (Com)