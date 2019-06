Sport: il 9 novembre torna il 'Valtellina wine trail', tra vigne e botti e passione running (2)

- "Il successo di questa gara, che piace e cresce anno dopo anno - ha aggiunto Cambiaghi - è dovuto alla sinergia tra le diverse realtà che la animano, generando un circolo virtuoso tra sport, territorio, paesaggio e i prodotti enogastronomici locali". "Un evento straordinario giunto alla settima edizione. Una manifestazione - ha sottolineato l'assessore a Enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori - che è ormai conosciuta non solo in Regione Lombardia ma in tutt'Italia e mette in rilievo e in luce i paesaggi incantati e le bellezze della Valtellina. Mi riferisco in particolar modo ai terrazzamenti vitati e ai muretti a secco, primi ad essere realizzati uno sopra l'altro con una metodologia straordinaria ed unica frutto della fatica e del sudore dei nostri avi che, oltre ad aiutare la qualità del vino prodotto, hanno il compito di combattere il dissesto idrogeologico. Per chi non vive sul territorio - ha concluso l'assessore - essi rappresentano un vero e proprio monumento e noi valtellinesi ci siamo dati il compito di preservarli e farli conoscere ai più anche grazie a manifestazioni come questa". "Voglio sottolineare un'altra importante componente di questa bellissima manifestazione: la dedizione degli organizzatori - ha concluso Martina Cambiaghi - il successo di questa gara, che piace e cresce anno dopo anno, e' dovuto alla sinergia tra le diverse realtà che la animano, generando un circolo virtuoso tra sport, territorio, paesaggio e i prodotti enogastronomici locali". (Com)