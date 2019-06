Aerospazio: Profumo (Leonardo), auspichiamo una convergenza dei programmi europei

- Leonardo auspica una convergenza dei vari programmi europei ma non è uno sviluppo che dipende dalla volontà della compagnia. Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, rispondendo a una domanda sugli accordi firmati ieri al salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio a Le Bourget da Parigi, Madrid e Berlino nell'ambito del programma sul Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). "Siamo coinvolti con Leonardo su Tempest in un progetto che vediamo come evolutivo rispetto all'Eurofighter, di cui voi sapete che siamo già partner", ha detto Profumo. "Noi abbiamo sostanzialmente partecipato in modo positivo a tutti i principali programmi europei", ha poi ricordato l'amministratore delegato di Leonardo.(Frp)