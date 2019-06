Romania: respinta mozione di sfiducia contro governo Dancila

- La mozione di sfiducia contro il governo guidato dalla premier Viorica Dancila, presentata da 173 parlamentari del Partito nazionale liberale (Pnl), dell'Unione Salvate Romania (Usr), del Partito del movimento popolare (Pmp) e dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), è stata respinta. In favore della mozione hanno votato 200 deputati, mentre solo tre sono stati i voti contrari. Per l'approvazione della mozione di sfiducia occorrevano i voti favorevoli di 233 senatori e deputati durante la sessione odierna delle due camere del parlamento riunite. La mozione ha avuto anche il sostegno del partito Pro Romania presieduto dall'ex socialdemocratico Victor Ponta. La premier Dancila ha chiesto invece ai parlamentari socialdemocratici di partecipare alla seduta per garantire il quorum, ma di non votare.(Rob)