Calcio: Lombardi (M5s), i romani cacciati dall'As Roma, spazio solo al business

- "Francesco Totti ha deciso di abbandonare l’amatissima As Roma dopo anni di onorata carriera e fedeltà cieca. La notizia, che sui giornali di oggi ha avuto ampio risalto, per sé non dovrebbe suscitare tanto clamore: quanti grandi calciatori cambiano colori ad ogni stagione? Quanti di loro concludono sottovoce la propria carriera nel calcio giocato, divenendo dirigenti o allenatori dei club disposti a ricompensarli al meglio? Allora perché questa volta sembra essere diverso? Perché l’As Roma non è una squadra come tutte le altre". Lo scrive, su Facebook, il consigliere regionale M5s, Roberta Lombardi. "La mia è una famiglia composta quasi interamente da romanisti - aggiunge - e non ho mai celato la mia simpatia per questa squadra. Pur non essendo una vera e propria tifosa (vi prego di non chiedermi la formazione!), quello che mi lega ai giallorossi è un senso di familiarità, di genuinità, il romanticismo e la nostalgia di un’idea di calcio e di sport ormai dimenticata da molti, fatta di umiltà e sacrificio e mossa dal cuore, dalla passione, oltre che dalle vittorie e dai trofei. Con il passare degli anni ho visto il calcio contaminarsi sempre più con una logica capitalistica aziendale e le squadre passare da simboli dei cittadini a brand nelle mani di manager più interessati al fatturato che al significato che c’è dietro lo spettacolo sportivo. In questo mare magnum di mercificazione del calcio, solo l’As Roma (assieme a poche altre squadre) sembrava resistere, rimanendo una grande famiglia, in cui i presidenti, i giocatori e i romanisti erano tenuti insieme da qualcosa di più importante di qualsiasi libro contabile". (segue) (Rer)