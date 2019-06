Calcio: Lombardi (M5s), i romani cacciati dall'As Roma, spazio solo al business (2)

- "Ogni volta che un grande capitano ha ceduto la propria fascia prosegue - penso ad esempio a Bruno Conti, a Carlo Ancelotti o a Giuseppe Giannini, per i romanisti è stata la dolorosa fine di un regno, vissuta con il timore che non potesse esserci un successore alla sua altezza. Ma ogni volta invece ha prevalso la Roma dei Romanisti, un’idea di calcio come appartenenza e identità di una comunità che va oltre il gioco, lo sport e le vittorie. Dall’acquisizione americana della squadra, invece, gli equilibri storici di questa comunità sembrano essersi incrinati e il risultato più evidente è proprio l’abbandono di Francesco Totti, “ottavo Re di Roma”, che dopo le sue 19 stagioni da capitano è stato prima portato ad abbandonare il calcio giocato con la promessa di un ruolo dirigenziale, poi – stando alle sue parole nella conferenza stampa di ieri – ridotto a mascotte senza voce.In soli otto anni, James Pallotta è riuscito a togliere la Roma ai romani, rendendo questa famiglia un’associazione sportiva qualsiasi. Emblematica la risposta ufficiale della società alle parole di Totti nella conferenza di ieri: una formale e cortese presa di distanze di chi vuole tutelare esclusivamente i propri esiti in borsa. Il business regna, anche laddove manca il beneficio per tutti gli altri: i tifosi, i cittadini, la squadra, la città. Ai quali, secondo me, serve ora porgere delle scuse". (Rer)