Kenya: attentato Garissa, sentenza slitta a domani

- Il tribunale di Nairobi ha rinviato a domani la pronuncia della sentenza nei confronti di quattro persone a giudizio in relazione all’attentato all'Università di Garissa del 2015, in cui morirono 148 persone. È quanto riporta la stampa keniota, secondo cui nel motivare il rinvio il presidente della giuria, Francis Andayi, ha fatto sapere di non aver ancora finito di esaminare le richieste presentate dalla difesa. La sentenza è ora attesa alle 10 ora locale (le 9 in Italia) di domani. Già lo scorso 30 maggio il tribunale di Nairobi aveva rinviato la pronuncia della sentenza sui quattro uomini accusati di aver architettato l'attentato. Nei confronti degli imputati – Rashid Mberesero, Sahal Diriy Hussein, Hassan Edin Hassan e Muhamed Abdi Abikar – pesano 156 capi d'accusa, tra cui omicidio, terrorismo, atto terroristico e appartenenza ad un gruppo terrorista. L'attentato al campus di Garissa, avvenuto il 2 aprile 2015, è stato rivendicato dal gruppo jihadista al Shabaab. Secondo un rapporto redatto sul caso dalla commissione parlamentare per la Sicurezza, ai fatti sono legati anche Mustaf Ato, un intermediario che avrebbe inviato denaro ai combattenti al fine di procurarsi le armi, e i suoi due soci Hidig e Abu Ali, che le avrebbero trasportate a Mandera, quindi tramite altre persone fino a Garissa. Se riconosciuti colpevoli, gli imputati rischiano pene come l'ergastolo o la pena di morte. L'attentato all'università di Garissa fu il più sanguinoso mai registrato in Kenya dopo quello sferrato da al Qaeda nel 1998 contro l'ambasciata statunitense di Nairobi, in cui morirono 223 persone.(Res)