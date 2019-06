Torino: domani intitolazione a Francesco “Franco” Scaglione del giardino in via Osasco

- Domani, mercoledì 19 giugno alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Francesco “Franco” Scaglione, del giardino situato fra via Osasco e via Rivalta, nel quartiere San Paolo, Circoscrizione 3. Alla cerimonia saranno presenti: Enzo Lavolta, vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Francesca Troise, presidente della Circoscrizione 3, Chanh Le Huy, amico della famiglia Scaglione, Gippo Salvetti fondatore e presidente dell’Alfa blue team Milano, Giuliano Silli, biografo di Franco Scaglione. In caso di maltempo, la prima parte della cerimonia si svolgerà all’interno dello Spazio anziani di via Osasco 80. Franco Scaglione, ingegnere, designer di successo nel campo automobilistico, a cavallo fra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, prima come collaboratore di Pininfarina, Bertone, Michelotti, poi in proprio, è stato l’ideatore di alcune versioni dei più prestigiosi modelli dell’epoca quali, la Ferrari Abarth 166 MM/53 spider, la Lancia Aurelia B53 coupè, la Lamborghini 350 GTV coupè prototipo, la Maserati Birdcage tipo 64, la Jaguar XK150 coupè, l’Aston Martin DB2/4 coupè, l’Alfa Romeo 33 stradale. (Rpi)