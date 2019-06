Cultura: al via domani al Palazzo Reale di Milano la mostra "Preraffaelliti. Amore e desiderio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1848, mentre in Europa scoppiano rivoluzioni politiche e sociali che coinvolgono quasi tutte le nazioni, nell'Inghilterra vittoriana sette studenti fondano un movimento artistico con l'intento di liberare la pittura britannica dalle convenzioni imposte dalla Royal Academy e dai canoni della figurazione nati nel Rinascimento. Nasce così la "confraternita dei preraffaelliti" che, anche nel nome, rimanda al Medioevo e alle sue corporazioni e che sperimenta nuovi stili di vita, letterari e figurativi: un movimento che sposta il senso della rappresentazione verso l'emozione, il magico, il mito e orienta la pittura verso la riproduzione fedele della realtà e il colore "catturato" en plein air. Le opere dei Preraffaelliti potranno essere ammirate per la prima volta a Milano grazie al progetto di collaborazione tra Palazzo Reale e Tate Britain, che conserva ed espone i più importanti capolavori del movimento artistico britannico. "Preraffaelliti. Amore e desiderio" è infatti promossa e prodotta dal Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, e organizzata in collaborazione con Tate. Curata da Carol Jacobi, (Curator of British Art, 1850 – 1915 di Tate Britain) la mostra si avvale anche del contributo scientifico di Maria Teresa Benedetti, in relazione al rapporto dei Preraffaelliti con l'Italia. (segue) (com)