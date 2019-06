Cultura: al via domani al Palazzo Reale di Milano la mostra "Preraffaelliti. Amore e desiderio" (2)

- Aperta al pubblico dal 19 giugno al 6 ottobre 2019, l'esposizione rivela tutta la complessa poetica di questo movimento grazie alle opere di 18 artisti preraffaelliti articolate in sezioni tematiche, al fine di esplorare meglio gli obiettivi e gli ideali del movimento, gli stili dei vari artisti, l'importanza dell'elemento grafico e lo spirito di collaborazione che, nell'ambito delle arti applicate, fu un elemento fondamentale del movimento preraffaellita. Nel percorso, dipinti iconici della corrente artistica: dall'"Ofelia" di John Everett Millais alle affascinanti donne dai capelli rossi di Dante Gabriel Rossetti ("Monna Vanna", "Aurelia. L'amante di Fazio"); dalle scene medioevali come "Il sogno di Dante alla morte di Beatrice" (sempre di Rossetti) fino a evocazioni fantastiche come l'incantato incedere sul fiume di "La Dama di Shalott" di John William Waterhouse. Nelle serate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, l'arte preraffaellita "uscirà" dalle sale della mostra per trasformarsi in piazzetta Reale in una vera e propria rappresentazione teatrale: uno spettacolo della durata di mezz'ora, a cura della compagnia "Teatri 35", che farà rivivere le scene di alcuni dipinti grazie a sei attori che, muovendosi tra panneggi e stoffe, musica e luci accuratamente ricostruite, daranno vita ai quadri esposti in mostra. Un modo diverso, e nuovo, per avvicinare all'arte preraffaellita in maniera non convenzionale. (com)