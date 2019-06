Credito: Serbia, Komercijalna banka offre mutui casa senza spese bancarie (3)

- Le azioni dell'istituto di credito serbo Komercijalna banka hanno aumentato il proprio valore del 60 per cento nel 2018, fino a raggiungere nel primo trimestre il prezzo di 2.900 dinari (circa 24,5 euro) per titolo, secondo gli ultimi dati in possesso della Borsa di Belgrado. Alla fine di marzo 2018 il valore di ogni titolo era di 1.803 dinari (circa 15,3 euro). Sempre nel 2018 l'istituto di credito ha registrato utili per un valore complessivo di 8,12 miliardi di dinari (circa 69 milioni di euro). Secondo quanto precisato dal presidente del consiglio d'amministrazione della banca, Vladimir Medan, la cifra è calcolata a livello dell'intero gruppo, che comprende le filiali in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. La somma, ha ancora detto Medan, rappresenta un risultato storico per il gruppo poiché è la più alta da quando è stato fondato. La quota pubblica in Komercijalna banka è pari al 41,74 per cento, mentre la Bers possiede il 24,43 per cento del capitale e la Società finanziaria internazionale (Ifc), come pure la Banca mondiale, ne possiedono il 10,15 per cento. (segue) (Seb)