Credito: Serbia, Komercijalna banka offre mutui casa senza spese bancarie (5)

- Al momento in cui Mali ha rilasciato le dichiarazioni il valore in borsa dell'istituto era di 350 milioni di euro. Prima del 2008, anno di inizio della crisi economica globale, il valore raggiungeva i due miliardi di euro. Alla fine dello scorso luglio il governatore della Banca nazionale serba (Nbs), Jorgovanka Tabakovic, ha reso noto che sono state avviate le operazioni preparatorie per la privatizzazione dell'istituto di credito. La Tabakovic ha precisato che anche l'istituto centrale della Serbia è coinvolto nelle operazioni nel quadro delle sue competenze. I nuovi azionisti, ha aggiunto, potranno essere solo degli investitori con una solida capacità finanziaria, esperienza nella gestione delle istituzioni finanziarie e che dimostrino la volontà di un impegno a lungo termine in Serbia. Nelle scorse settimane alcuni media locali hanno diffuso la notizia secondo cui la Bers potrebbe sfilarsi dall'attuale proprietà. (segue) (Seb)