Sanità Lazio: Patané (Pd), presentata pdl per prevenzione patologie andrologiche

- "Questa mattina in commissione Sanità alla Pisana ho presentato una proposta di legge sulla tutela della salute sessuale e della fertilità maschile, che si pone come obiettivo quello di sviluppare un programma di screening e prevenzione delle patologie andrologiche per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni e di favorire la dotazione, presso ospedali e ambulatori, di strutture di urologia andrologica per intercettare, diagnosticare e trattare tali patologie". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd alla Pisana, Eugenio Patané. "I risultati di una ricerca condotta presso il distretto militare di Roma, ottenuti quando ancora esisteva la visita di leva, mostrano che il 70 per cento dei ragazzi presenta patologie ai genitali più o meno gravi. Con l'abolizione di questo screening di massa, purtroppo questo fenomeno non ha più nessun controllo. La mancanza di assistenza – aggiunge Patané - determina problemi come sterilità o disturbi sessuali, ma anche delle conseguenze sul piano sociale: molti giovani convinti di avere un problema sessuale non risolvibile, finiscono con l'interagire con l'altro sesso in maniera aggressiva, con disagio o senso di inadeguatezza. In alcuni casi assumono droghe nel tentativo di mitigare il disagio che tale condizione comporta, e con l'illusione di poter migliorare le proprie prestazioni sessuali. Questa situazione richiede un immediato intervento delle Istituzioni per il varo di una politica in grado di intercettare questi bisogni e promuovere la prevenzione delle patologie andrologiche. Per queste ragioni, dunque – conclude Patané – ho presentato questa proposta di legge che si prefigge lo scopo non solo di tutelare la salute dei ragazzi, ma anche di dare delle risposte concrete al bisogno delle famiglie che oggi da sole, e spesso senza strumenti adeguati, si trovano a dover fronteggiare i problemi connessi con la crescita dei loro figli". (Com)