Trasporti: Terzi, database per monitoraggio flussi merci sulle strade lombarde

- Un database di Regione Lombardia per il monitoraggio dettagliato del trasporto merci sulle strade lombarde. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano, a Palazzo Lombardia, nel corso del convegno “Il Trasporto merci su strada in Lombardia” organizzato dall’assessorato regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile. “Questo strumento – ha spiegato l’assessore Claudia Maria Terzi - fornisce elementi utili per pianificare la realizzazione di nuove infrastrutture e la manutenzione dell'esistente, con l’obiettivo di rendere la viabilità più scorrevole e sicura. La conoscenza dei flussi dei veicoli commerciali e pesanti e delle loro caratteristiche è fondamentale per descrivere la situazione attuale del traffico movimentato sulla rete, definire gli scenari evolutivi e, quindi, perfezionare le strategie regionali, fornendo nel contempo agli stakeholder di settore informazioni importanti per lo sviluppo delle azioni di propria competenza. Le banche dati finora disponibili erano deficitarie e relative solo a specifici assi viari. Per questo Regione Lombardia ha sviluppato con il supporto di PoliS-Lombardia, tra la fine del 2016 e la fine del 2018, questa attività di monitoraggio, prima in Italia per metodologia utilizzata e complessità delle analisi svolte”. Il database fa riferimento a 526 zone (437 interne alla Lombardia, 20 nodi intermodali e 69 zone esterne alla Lombardia) fotografando la situazione in base agli ultimi dati disponibili ed effettuando proiezioni nel breve (2020) e medio-lungo periodo (2030). Il progetto regionale ha visto il coinvolgimento dei principali stakeholder di settore in diversi momenti di confronto. Il database è disponibile da questa sera (18 giugno 2019) in Open Data all’interno del portale www.dati.lombardia.it. Con circa 300 milioni di tonnellate di merci trasportate nel 2016 (più del 30% del trasporto complessivo nazionale), la Lombardia è la principale regione per origine/destinazione in Italia e una delle più importanti in Europa. (com)