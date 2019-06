Salario minimo: Bernini (FI), massimo danno

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, afferma: "Di Maio ha trovato l’uovo di Colombo: unire salario minimo e taglio del cuneo fiscale per far salire le buste paga senza aggravare i costi per le imprese. Peccato che i conti comunque non tornino, perché - spiega Bernini - tagliando le tasse sul lavoro lo Stato incasserebbe meno soldi, e dovrebbe trovare altre coperture oltre ai 23 miliardi per non far aumentare l’Iva più altri 12 per la flat tax. Senza contare che le imprese avrebbero un aggravio di costo di più di quattro miliardi di euro per una misura che, facendo saltare il sistema dei contratti, finirebbe per diminuire drasticamente le tutele per i lavoratori, e infatti anche i sindacati sono contrari. Salario minimo, massimo danno".(Com)