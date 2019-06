Imprese: M5s su crisi Cmc, approvato fondo "Salva opere", fuori pericolo oltre 100 aziende siciliane

- Le deputate M5s, componenti della commissione Finanze, Vita Martinciglio e Azzurra Cancelleri informano in una nota: "Nel dl Crescita abbiamo approvato l'emendamento che istituisce il fondo 'salva-opere', che ci permette di tutelare oltre 100 imprese siciliane che rischiavano il fallimento a seguito della crisi di Cmc, verso la quale sono creditrici per circa 60 milioni di euro. Abbiamo creato - spiegano - uno strumento per superare il blocco dei cantieri dovuti alla crisi dell'impresa aggiudicataria, a partire dai cantieri della Palermo-Agrigento e della Agrigento-Caltanissetta. Il presidente Conte e il ministro Toninelli, su impulso dei parlamentari nazionali e regionali del M5s, già lo scorso marzo avevano preso l'impegno di trovare una soluzione. Per questo è stato istituito il tavolo interministeriale dove la misura è stata elaborata". (segue) (Com)