Imprese: M5s su crisi Cmc, approvato fondo "Salva opere", fuori pericolo oltre 100 aziende siciliane (2)

- Le parlamentari pentastellate quindi aggiungono: "Durante l'ultima settimana abbiamo lavorato a stretto contatto con le strutture ministeriali del Mit, del Mise, del Mef e col viceministro Laura Castelli per migliorare il testo. Il fondo 'salva-opere' verrà alimentato con lo 0,5 per cento del valore dei ribassi, non sarà a carico delle imprese e servirà ad anticipare il 70 per cento dei crediti vantati dai sub-appaltatori e sub-fornitori delle imprese aggiudicatrici o contraenti generali assoggettati a procedura concorsuale. Un decreto del Mit entro 30 giorni definirà il funzionamento del fondo, comunque garantendo l'anticipazione anche per tutte le procedure attivate dal 2018. Per assicurare la piena funzionalità del fondo abbiamo stanziato 12 milioni per il 2019 e 33,5 per il 2020 ai quali si aggiungerà lo 0,5 per cento dei ribassi delle gare a partire dall'entrata in vigore della legge. La nostra determinazione nel difendere le piccole e medie imprese, ed in particolare quelle siciliane, ci ha permesso di raggiungere il risultato prefissato", concludono Martinciglio e Cancelleri. (Com)