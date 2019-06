Iran: Merkel, prendiamo atteggiamento Usa verso Repubblica islamica molto seriamente

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel “prende molto seriamente l'atteggiamento degli Stati Uniti verso l'Iran” dopo gli attentati del 13 giugno scorso contro due petroliere nel Golfo dell'Oman, di cui gli Usa ritengono responsabili le Guardie della rivoluzione iraniane. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, commentando le dichiarazioni rese da Merkel durante la conferenza stampa con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, oggi in visita a Berlino. “Certo, prendiamo la posizione degli Stati Uniti molto seriamente e vi sono anche prove evidenti”, ha affermato Merkel. Al tempo stesso, il cancelliere ha osservato che i negoziati con l'Iran, come la recente visita del ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas nel paese, sono “la via giusta” nei rapporti con la Repubblica islamica. Merkel ha quindi chiesto al governo di Teheran di rispettare l'accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano. In caso contrario, “vi saranno delle conseguenze”, ha avvertito il cancelliere tedesco. (Geb)