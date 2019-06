Violenza donne: assessore Piani su firma protocollo d'intesa con ordine avvocati, assistenza gratuita per le vittime

- La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, ha rinnovato con l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione lombarda dei Consigli degli Avvocati un protocollo d'intesa in materia di formazione al contrasto della violenza sulle donne, all'interno degli interventi di prevenzione e sostegno alle vittime, che mette a disposizione 40.000 euro di finanziamento. "I corsi professionalizzanti, con questa delibera - ha detto l'assessore Piani - proseguiranno fino a giugno 2020. Fin dal 2014 questo percorso garantisce buoni risultati perché oltre ad arricchire il patrimonio di conoscenze degli avvocati su tale materia, assicura alle donne un'adeguata e gratuita assistenza legale". "Il protocollo - ha concluso l'assessore Piani -, attiva inoltre ulteriori servizi e sportelli sulla base del progetto che l'Ordine degli Avvocati di Milano ha presentato il 10 giugno al mio assessorato". (com)