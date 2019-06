Ue: Commissione analizza primo anno iniziativa Catching up in Slovacchia

- La Commissione europea fa il punto oggi sul primo anno di attuazione dell'iniziativa "Catching up Regions Initiative" nella regione di Presov, in Slovacchia. Lo ha reso noto la Commissione europea. Secondo l'esecutivo Ue, questa regione slovacca "a basso reddito", dove il Pil sta crescendo rapidamente ma rimane ben al di sotto della media dell'Ue e della Slovacchia, ha beneficiato delle competenze della Commissione e della Banca mondiale per promuovere posti di lavoro e crescita. La seconda fase dell'iniziativa inizierà il prossimo mese. "L'iniziativa Catching up Regions dimostra che la politica di coesione non è una politica valida per tutti, è in grado di adattarsi a specifiche esigenze regionali e sono lieta di vedere i risultati impressionanti che l'iniziativa ha avuto nella regione di Presov, anche grazie alla grande cooperazione tra gli esperti della Commissione e della Banca mondiale e le autorità regionali: congratulazioni a tutti!", ha commentato il commissario europeo per la Politica regionale Corina Cretu. (segue) (Beb)