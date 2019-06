Ue: Commissione analizza primo anno iniziativa Catching up in Slovacchia (2)

- Gli esperti hanno aiutato le autorità regionali a progettare un piano d'azione per la trasformazione economica, comprese riforme strutturali al fine di migliorare l'ambiente di investimento locale. Con 1,3 milioni di euro provenienti dai fondi dell'Ue sono state sostenute la progettazione e l'attuazione di questo piano d'azione. Tra i risultati ci sono più investimenti nelle capacità della forza lavoro locale. Per affrontare lo squilibrio tra offerta formativa e domanda del mercato del lavoro e migliorare le competenze della forza lavoro locale, la regione ha investito i fondi Ue in cinque scuole, adattando i loro programmi di istruzione e formazione professionale (Vet). Ciò contribuirà a formare gli alunni per i lavori di domani, in settori quali ingegneria meccanica, agroalimentare, bioeconomia, gastronomia, artigianato e servizi. (segue) (Beb)