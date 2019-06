Ue: Commissione analizza primo anno iniziativa Catching up in Slovacchia (3)

- Altro risultato, una gestione più efficiente dell'energia nella regione, che ha sviluppato un sistema di gestione dell'energia che valuterà sistematicamente il consumo energetico di 488 edifici pubblici della regione e individuerà le opportunità per un maggiore risparmio energetico. L'obiettivo è di realizzare il sistema in altre regioni slovacche, che devono anche aumentare la propria efficienza energetica. Un nuovo sistema di dati regionali per migliorare il processo decisionale. La regione ora impiega un team di esperti nella gestione dei dati geografici e ha optato per il software open source. Grazie a questi cambiamenti, la regione è riuscita a superare una precedente mancanza di dati. In questo modo, le autorità sono ora in grado di prendere decisioni basate su prove per lo sviluppo regionale. (segue) (Beb)