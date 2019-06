Ue: Commissione analizza primo anno iniziativa Catching up in Slovacchia (4)

- L'attuazione della seconda fase dell'iniziativa del Catching up Regions in Slovacchia inizierà a luglio 2019 per un altro anno, con 2 milioni di euro provenienti dai fondi dell'Ue. L'attenzione si concentrerà sulla diffusione dei risultati dei lavori nella regione di Presov alla regione di Banska Bystrica, incentrata principalmente sull'istruzione e la formazione professionale (Ifp), sulla mobilità sostenibile, nonché sulla ricerca e l'innovazione; sull'estensione del lavoro all'Ifp, i sistemi di informazione geografica e le attività di sviluppo regionale come il turismo nella regione di Presov; sull'avvio di nuovi progetti a Presov, in particolare per l'integrazione delle comunità Rom emarginate e la creazione di capacità amministrative nell'ufficio regionale di Presov. (segue) (Beb)