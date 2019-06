Ue: Commissione analizza primo anno iniziativa Catching up in Slovacchia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giugno 2015 la Commissione ha lanciato un'ampia iniziativa per esaminare i fattori che frenano la crescita e gli investimenti nelle regioni a bassa crescita e a basso reddito nell'Ue. Le regioni a bassa crescita hanno un prodotto interno lordo pro capite fino al 90 per cento della media Ue, ma una persistente mancanza di crescita, mentre il Pil pro capite delle regioni a basso reddito è in crescita, ma ancora inferiore al 50 per cento della media Ue. Queste regioni ospitano 83 milioni di abitanti, ovvero 1 su 6 residenti nell'Ue. Una relazione della Commissione pubblicata nell'aprile 2017 ha dettagliato le esigenze di investimento, i determinanti della crescita, il quadro macroeconomico e la necessità di riforme strutturali in queste regioni. Le regioni in Polonia, Romania e Slovacchia hanno già beneficiato dell'iniziativa. (Beb)