Torino: sosta a pagamento, nasce la tariffa per studenti e lavoratori

- E’ stata approvata questa mattina dalla Giunta Comunale di Torino, su proposta di Maria Lapietra, Assessora alla Mobilità, l’istituzione di un nuovo titolo di sosta valido nelle zone a tariffa smart (con costo ordinario 1 euro l’ora). Si tratta delle aree dove la sosta a pagamento è stata istituita recentemente o lo sarà nei prossimi mesi: E2 (Lungodora e Campus universitario) D3 (Campidoglio) e B3 (Borgo Po e ospedali). Con questo provvedimento, che successivamente passerà al vaglio del Consiglio Comunale, l’Amministrazione mira ad aumentare l'offerta tariffaria rivolta a coloro che parcheggiano quotidianamente in zona blu. Attualmente sono già disponibili, in tutta la città, due titoli plurisettimanali valevoli dal lunedì al sabato: uno da 45 ore a settimana, per 4 settimane, anche non consecutive, l'altro da 45 ore per dieci settimane, che nelle zone smart costano rispettivamente 50 e 100 euro. (segue) (Rpi)