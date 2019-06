Torino: sosta a pagamento, nasce la tariffa per studenti e lavoratori (2)

- Il nuovo titolo, simile ai primi due, ha un montante di 25 ore settimanali, per ridurre il numero di ore non usufruite da coloro che, per i loro orari di lavoro, sostano mediamente mezza giornata. Avrà un costo di 30 euro per un carnet di 100 ore (4 settimane), mentre quello da 250 ore costerà 60 euro (per 10 settimane) per un importo pari a 30 centesimi l’ora e 24 centesimi l’ora. Sarà composto da 4 o 10 voucher, ognuno dei quali avrà un numero massimo pari a 25 ore di utilizzo e potrà essere attivato in qualsiasi giorno della settimana, con scadenza il sabato della settimana di avvio. Non si potranno recuperare le ore non utilizzate e, nel prossimo futuro, il titolo sarà smaterializzato e vincolato alla targa. "L’introduzione della nuova tariffa è frutto delle interlocuzioni con le strutture ospedaliere – sottolinea Maria Lapietra -. Abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze di lavoratori e studenti che sono impegnati solo alcune ore della giornata o di coloro che svolgono servizi in cui è richiesta la turnazione”. (Rpi)